وفاة بطلة جزائرية في الكاراتي بصعقة كهربائية

توفيت البطلة الوطنية في رياضة الكاراتي ايسغد وسام، من النادي الرياضي لبابا حسن، بعد تعرضها لصعقة كهربائية.

وفارقت البطلة إيسغد وسام الحياة، أيام قلائل قبل اجتياز امتحان شهادة البكالوريا.

وتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي، ياسين قوري بأحر التعازي لعائلة الفقيدة راجيا من المولى عز وجل أن يتغمدها برحمتها الواسعة.

كما تقدم مدير الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر بتعازيه الخالصة لأسرة الفقيدة داعيا المولى عز وجل ان يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

ومن جهتها عبرت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن تعازيها الخاصة، وقالت عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة البطلة إسغيد وسام رياضية نادي الشباب الرياضي بابا احسنCRBH ،وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي القلبية لعائلة الفقيدة راجين من المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان” .