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الجزائر

وفاة بن صالح.. تنكيس العلم 3 أيام والجنازة بمقبرة العالية

نادية شريف
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وفاة بن صالح.. تنكيس العلم 3 أيام والجنازة بمقبرة العالية

توفي رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، الأربعاء، عن عمر ناهز الـ80 عاما، بحسب ما أعلن مجلس الأمة في بيان رسمي.

وكان الفقيد يعاني منذ سنوات طويلة من مرض عضال ويخضع للعلاج بالمستشفي العسكري بعين النعجة، وبحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية فإن الجنازة تشيع، الخميس، بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية.

وأضافت أنه تقرر تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من الأربعاء 22 سبتمبر.

ونشر مجلس الأمة بيانا ينعي من خلاله في وفاة بن صالح جاء فيه: “ينعي مجلس الأمة إلى الأمة والشعب الجزائري وفاة رئيس الدولـة الأسبـق ورئيس مجلس الأمـــــة السابق، المجاهد عبد القادر بن صالح، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021”.

وكان عبد القادر بن صالح هو الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019، وفي 9 أفريل 2019 أعلنه البرلمان الجزائري بغرفتيه رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.

وبعد أن أعلن رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد انقضاء 90 يوما مدد المجلس الدستوري بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة بن صالح في منصبه لغاية تحقيق تنظيم الانتخابات الرئاسية 2019.

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التعليقات
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  • عادل

    اعتبروا يا أولى الالباب الموت تحصد كل يوم عودو إلى ربكم قبل فوات الأوان اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المحسنين ان لله وانا اليه راجعون البقاء لله غفر الله لجميع المسلمين

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  • محمد الصالح

    ربي يرحمه ويسكنه فسيح جناته. رجل وطني ومخلص ويحب الجزائر . وتحمل المسؤولية والجزائر تمر بمرحلة صعبة وهو مريض.طيب الله ثراه

    0
  • قبايلي إبن الجزائر الأبية

    اذكروا محاسن موتاكم...إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء و ألهم ذويهم الصبر والسلوان...لله ما أعطى و لله ما أخذ

    0

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