تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازي عدد من الملوك والرؤساء في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، الأحد، أنه وعلى إثر وفاة الرئيس السابق عبد العززيز بوتفليقة تلقى رئيس الجمهورية رسائل تعزية من كل من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليّ عهده، محمد بن سلمان، وملك المغرب، محمد السادس وررئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد.

بيان الرئاسة:

تقدّم عدد من الرؤساء والملوك بتعازيهم لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري، إثر وفاة رئيس الجمهورية السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وهم على التوالي:

خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليّ عهده، محمد بن سلمان.

ملك المغرب، محمد السادس.رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد.

تشييع جنازة بوتفليقة بحضور الرئيس تبون وكبار المسؤولين

وشيّع ظهر الأحد، جثمان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمقبرة العالية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة على رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية صورة عن الجنازة التي قالت أنه قد حضرها إلى جانب رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, كبار المسؤولين في الدولة، أعضاء الحكومة وكذا أفراد من عائلة الراحل.

وأضافت بالمناسبة ألقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، كلمة تأبينية ذكر فيها المسيرة النضالية للفقيد و أبرز محطات حياته السياسية.

وتوفي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم البلاد عشرين سنة من 1999 إلى 2019 ليلة الجمعة، عن عمر ناهز 84 سنة.

وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة: رئيس الجمهورية يقر تنكيس العلم لثلاثة أيام

قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تنكيس العلم، لمدّة ثلاثة أيام ابتداء من السبت، عبر كامل التراب الجزائري.

بيان من رئاسة الجمهورية :

قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على إثر وفاة الرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، تنكيس العلم الوطني، لمدّة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، عبر كامل التراب الوطني.

وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت مساء الجمعة 17 سبتمبر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 سنة.

تولى بوتفليقة الحكم عام 1999 في انتخابات أجريت بعد استقالة الرئيس الأسبق اليامين زروال في عام 1998.

واستمر حكم بوتفليقة 20 عاما كاملة إلى غاية استقالته من منصبه في 2 أفريل 2019 بعد مظاهرات الحراك في 22 فيفري من نفس العام.

وكان الرئيس السابق قد أصيب بوعكة صحية غير خطيرة في 26 نوفمبر 2005 ونقل للمستشفى قبل أن يغادره في 31 ديسمبر 2005.

وأصيب بوتفليقة في عام 2013 بجلطة دماغية أبعدته عن حكم البلاد فعليا، وكان آخر ظهور له يوم تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي تولى بعده رئاسة الدولة بحكم الدستور إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019 فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون.

وولد عبد العزيز بوتفليقة في 2 مارس 1937 بوجدة، والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني ضد الاحتلال الفرنسي وعمره 19 عاما، وبعد الاستقلال أصبح عضوا في أول مجلس تأسيسي وطني، وتولى بعدها في عهد الرئيس الراحل أحمد بن بلة وزارة الشباب والرياضة والسياحة وهو في سن الخامسة والعشرين.

وأصبح بوتفليقة في 1963 وزيرا للخارجية واستمر في منصبه إلى غاية وفاة بومدين في 1978.

وانتخب بوتفليقة في 1989 عضوا في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني إلى غاية انتخابه رئيسا في 1999 خلفا لليامين زروال، وقد حكم 20 عاما كاملة ما جعله أطول رؤساء الجزائر مكوثا في الحكم، إلى غاية استقالته في أفريل 2019.