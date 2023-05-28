وفاة بيار نجل موريس أودان

صديق الجزائر

توفي اليوم، بيار أودان نجل المناضلين من أجل استقلال الجزائر موريس وجوزيت أودان عن عمر يناهز 66 سنة، هذا حسب ما تداولته مصادر قريبة من عائلته.

ولد بيير أودان يوم 28 أفريل 1957 ببلدية الجزائر الوسطى، لم يبلغ شهرين حين قام مظليو الجنرال ماسو بقتل والده الذي لم يتجاوز الخمس وعشرين عاما أثناء استنطاقه وتعذيبه، ثم تقوم بالتخلص من جثته.

استمرت فرنسا الرسمية بنفي قتل موريس أودان إلى غاية 2018 أين اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفة رسمية عن مسؤولية الدولة الفرنسية في قتل أستاذ الرياضيات الشاب والمناضل من أجل استقلال الجزائر موريس أودان.

وقد ناضل بيير أودان مع والدته من أجل اعتراف فرنسا بمسؤوليتها في قتل والده، بالإضافة لمسؤوليتها في قتل الكثير من الجزائريين أثناء الفترة اللإستعمارية، وكان يعتبر أن “الحقيقة أهم من الإعتذار لأنه حسبه هناك جرائم لا تغتفر.

وقال “هناك عدد من الجرائم والآثام التي ارتكبتها فرنسا ضد الجزائر والجزائريين. المهم هو قول الحقيقة. لكن بالتأكيد ليس بالقول “أنا أغسل يدي منها، لأني طلبت المغفرة”.

لا يوجد هناك مغفرة فذلك لا يغتفر”. وقد منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المناضل بيير أودان، الجنسية وجواز السفر الجزائري في سبتمبر 2020.