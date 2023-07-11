وفاة تلميذ إثر تعرضه لضربة شمس وشرب مياه باردة بباتنة

عمل في حقول الخضراوات لجمع أموال قصد الذهاب للبحر

لقي، ظهيرة الثلاثاء، طفل في السادسة عشرة سنة من عمره، نال مؤخرا شهادة التعليم المتوسط، حتفه متأثرا بضربة شمس، خلال مداومته العمل في حقول وجنائن تامهريت، بولاية باتنة، بغرض مساعدة عائلته ونفسه حيث كان بصدد جمع مبلغ من المال قصد الذهاب لنزهة للبحر، حسبما أفاد به مقربون من عائلته.

وكان التلميذ حساني بلال بن عمر خرج من منزله العائلي الواقع بدخلة بن كيال ببلدية وادي الماء لأداء عمله في البساتين والذي بدأه منذ ثلاثة أيام، غير أنه سقط مغشيا عليه ظهر أمس الثلاثاء، نتيجة تعرضه للشمس لفترة طويلة ثم شربه لماء بارد، مباشرة بعد توقفه عن جمع الخضراوات، ما سبب له على الأرجح نوبة قلبية طارئة.

وزار أمس رئيس بلدية وادي الماء دائرة مروانة عائلة الفقيد لتقديم تعازي المجلس الشعبي البلدي لوالده، حيث استمع لرواية أفراد عائلته التي أكدت هذه المعلومات الأولية في انتظار تقرير الطبيب الشرعي.