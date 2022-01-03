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الجزائر

وفاة ثاني طبيبة بفيروس كورونا ببجاية

الشروق أونلاين
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وفاة ثاني طبيبة بفيروس كورونا ببجاية
ح.م
الدكتورة ككوش صبرينة

أعلنت المؤسسة العمومية الإستشفائية بخراطة، الإثنين، عن وفاة طبيبة عامة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، لتكون ثاني وفاة في السلك الطبي لولاية بجاية في ظرف يومين.

وأوضحت إدارة المستشفى في بيان لها أن الأمر يتعلق بالدكتورة ككوش صبرينة طبيبة عامة بمستشفى خراطة حيث وافتها المنية عن عمر يناهز 39 سنة.

وحسب المصدر ذاته سيتم تشييع جثمان الفقيدة، ظهر الإثنين، بمقر إقامتها بتيزي الواد.

وفاة طبيبة بمستشفى بجاية متأثرة بفيروس كورونا

توفيت، ليلة السبت إلى الأحد، الطبيبة منديل نادرة المختصة في جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعي خليل عمران، ببجاية متأثرة بفيروس كورونا.

وحسب إدارة المستشفى، فالضحية طبيبة مقيمة مختصة في جراحة الأعصاب، وتبلغ من العمر 33 عاما.

وشيع منتصف نهار الأحد، جثمان الطبيبة والتي تعد ضحية أخرى في صفوف الجيش الأبيض في مواجهة جائحة كورونا.

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التعليقات
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  • banix

    رحمها الله تلقحوا يا عباد الله

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  • Laid

    اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من نساء الجنة لكن سؤال هل كانت ملقحة أم لا

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