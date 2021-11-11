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الجزائر

وفاة ثلاثة أشخاص في انهيار بناية فوضوية برايس حميدو

الشروق أونلاين
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وفاة ثلاثة أشخاص في انهيار بناية فوضوية برايس حميدو

توفي ثلاثة أشخاص في انهيار بناية فوضوية نتيجة انجراف التربة بالمكان المسمى حي العصافير بلدية رايس حميدو.

وأوضح بيان للحماية المدنية، الخميس، أن وحداتها تدخلت على الساعة 03 و 06 د على إثر انجراف تربة مما ادى الى انهيار بناية فوضوية، بالمكان المسمى حي العصافير بلدية رايس حميدو.

وأضاف بيان الحماية أنه تم انتشال 3 ضحايا متوفيين من جنس ذكر (17، 18 و 33 سنة)، و كذا تحويل 02  اخرين للمستشفى مصابين بصدمة.

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