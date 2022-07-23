وفاة ثلاثة لاعبين في حادث مرور بِالعاصمة

شُيّعت بعد ظهيرة السبت، جنازة ثلاثة لاعبين ينتمون إلى فئة أقلّ من 16 سنة.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: بلال سنوسي (الصورة المُدرجة أعلاه) من فريق اتحاد الحراش، والشقيقَين أنس وإيدير جناحي (الصورة المُدرجة أدناه) من نادي اتحاد الزواوي (سيدي موسى بِالعاصمة).

وكان الثلاثي المغفور لهم بِإذن الله، قد تعرّضوا لِحادث مُرور مُروّع مساء الجمعة، بِبلدية بئر توتة بِالعاصمة.

رحم الله بلال سنوسي وأنس وشقيقه إيدير جناحي، وغفر لهم، وأسكنهم فسيح الجنان. وألهم ذويهم جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.