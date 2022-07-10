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الجزائر
نواب الجالية يطالبون بتحقيقات عاجلة

وفاة جزائري على متن باخرة طارق بن زياد بإسبانيا

بلقاسم حوام
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وفاة جزائري على متن باخرة طارق بن زياد بإسبانيا
أرشيف

أكد نائب الجالية عبد اللطيف يعقوبي، وفاة مغترب جزائري على متن باخرة طارق بن زياد بميناء أليكانت بإسبانيا صبيحة الجمعة، وقال في تصريح للشروق أن الحادثة هي الثانية خلال أيام بعد وفاة مغترب آخر على متن سفينة جزائرية بميناء مرسيليا بسبب مضاعفات صحية نتيجة الإجهاد وتأجيل الرحلات، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في القضية .

من جهته، أكد النائب عن الجالية في اسبانيا فارس رحماني في تصريح للشروق أن وفاة الجزائريين بسبب الإهمال وتأجيل الرحلات والمبيت في مختلف الموانئ الأوروبية تحول إلى عادة تتطلب دق ناقوس الخطر وفتح تحقيقات عاجلة لتفادي كوارث ومآسي أخرى، مؤكدا أنه كان شاهدا على مبيت جزائريين من مختلف الشرائح والأعمار في موانئ مرسيليا وأليكانت وهذا ما تسبب في تدهور الحالة الصحية للعديد منهم خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وتعرض اثنين للوفاة، وقال أن عملية بيع التذاكر تشوبها الكثير من الشبهات بتسهيلات للتجار وحرمان المواطنين، “وحتى الذين يملكون تذاكر يعانون الأمرين بسبب تأجيل الرحلات لأيام”.

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