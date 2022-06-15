وفاة جنديين مغربيين “غرقا” في إفريقيا الوسطى

أعلنت الأمم المتّحدة أنّ عنصرين مغربيين من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى، لقيا مصرعهما غرقاً بعد سباحتهما في نهر قرب الحدود مع الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو إنّ “الحادث كان مؤسفا”.

وأضاف أنّ العسكريين المغربيين “لقيا حتفهما غرقاً في خلال استحمامهما في نهر رافاي، الذي يقع على مسافة 700 كيلومتر شرق العاصمة بانغي، قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية”.

ويشارك جنود مغاربة ضمن أكثر من 14 ألف عنصرا في قوات حفظ السلام بإفريقيا الوسطى، التي تعاني حربا أهلية منذ 2013.