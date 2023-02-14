وفاة حارس مرمى بعد تصدّيه لِركلة جزاء

فارق حارس مرمى بلجيكي الحياة عن عمر يُناهز 25 سنة، بعد تصدّيه لِركلة جزاء في مباراة رسمية لِكرة القدم.

ويتعلّق الأمر بِالحارس أرني إسبيل حامي عرين فريق فينكل، الذي كان يتبارى مع الزّائر نادي فيستروزيبيكه، ضمن إطار بطولة بلجيكا للدرجة السابعة، مساء السبت الماضي.

وسقط الحارس أرني إسبيل أرضا إثر تصدّيه لِركلة جزاء، وبعدها تلقّى إسعافات أوّلية من قبل طبيب نادي فينكل، ثم نُقل على جناح السرعة إلى أقرب مستشفى مُجاور لِملعب المباراة، قبل أن يُفارق الحياة، كما ذكرته الصحيفة البلجيكية “هت لاست نيوز”. التي أضافت أن الفقيد لم يكن يُعاني سابقا من أيّ مرض، فيما قالت إدارة نادي فينكل في بيان لها، إن الحارس أرني إسبيل كان ينشط في فريقها الكروي منذ بداية مشواره الرياضي.