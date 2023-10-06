وفاة حافظ شرطة أثناء تأدية مهامه بالواد

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فقدان أحد عناصرها، اليوم الجمعة، أثناء تأديته لمهامه بمدينة الوادي.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فقدان أحد عناصرها اليوم الجمعة، 6 أكتوبر، أثناء تأديته لمهامه بمدينة الوادي، وهذا أثناء تفتيش بإذن قضائي، لمسكن أحد المشتبه فيهم في المتاجرة و الترويج للمؤثرات العقلية.

حسب بيان مديرية الأمن، فشهيد الواجب، حافظ الشرطة قاسمي محمد صغير، 40 سنة، متزوج وأب لـ4 أطفال، تابع لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الوادي.

العملية، يقول البيان، “أسفرت عن استرجاع أسلحة نارية و كميات معتبرة من المؤثرات العقلية، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف الجاني، الذي لاذ بالفرار بعد اقترافه للإعتداء الجبان“.

“وإذ تنحني المديرية العامة للأمن الوطني إجلالا أمام روح شهيد الواجب الوطني“، كتبت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها، كما أكدت أنها “تجدد عزمها على المضي قدما في محاربة بارونات المخدرات وعصابات الإجرام بكل عزيمة ودون هوادة.”

المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، وبهذا المصاب، تقدم “أصالة عن نفسه وباسم منتسبي جهاز الأمن الوطني، بخالص التعازي والمواساة، لأفراد عائلة شهيد الواجب الوطني وإلى كافة منتسبي الجهاز، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة و أن يلهم ذويه و أهله جميل الصبر“.