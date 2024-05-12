وفاة خمسة أطفال غرقا في منتزه “الصابلات” بالعاصمة

رحلة مدرسية تتحول إلى فاجعة

توفي، خمسة أطفال غرقا مساء السبت، على مستوى شاطئ منتزه الصابلات بالجزائر العاصمة، فيما يوجد اثنان على مستوى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي “مصطفى باشا”، وتلقت مصالح الحماية المدنية السبت على الساعة 19:30، نداء لإسعاف 6 أطفال غرقوا بشاطئ منتزه الصابلات بالجزائر العاصمة، ليتم نقلهم إلى مستشفى مصطفى باشا.

وأشار السيد برناوي إلى أن “أربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 9 و12 سنة، كانوا في حالة حرجة توفوا على مستوى المستشفى، فيما بقي اثنان تحت العناية المركزة”، مضيفا أن ضحية أخرى “تم انتشالها فيما بعد” ليصل عدد المتوفين إلى خمسة. ويتعلق الأمر بأطفال من بلدية عين بوسيف بولاية المدية كانوا في رحلة لمنتزه الصابلات.

عاشت مدينة عين بوسيف جنوب شرقي ولاية المدية ليلة عصيبة، بعد ما تناهى إلى ساكنتها خبر غرق عدد من تلاميذ ابتدائية محمدي محمد الذين ذهبوا في رحلة ترفيهية إلى منتزه الصابلات بالعاصمة أين توجسّ خوفا كلّ أولياء التلاميذ الـ66 الذين كانوا مشاركين في هذه الرحلة وراحوا يسارعون للاتصال بهم أو بمرافقيهم للإطمئنان عليهم، أين راجت منذ السادسة مساء أخبار مفادها انتشال أطفال غرقى بشاطئ الصابلات ويقطنون في ولاية المدية، قبل أن يتم تحديد المدينة بالضبط نظرا للكم الهائل من الرحلات التي تشهدها ولاية المدية هذه الأيام في هذا الإطار كغيرها من الولايات الداخلية.

كما تضاربت الأخبار الواردة إلى عين بوسيف حول العدد ليتبيّن بمرور الوقت الذي مرّ ثقيلا جدّا على الأولياء، أنّه تمّ انتشال ستّة أطفال في مرحلة أولى، وتحويلهم نحو مستشفى مصطفى باشا وسابعهم مفقود وهو الذي عُثر عليه جثّة هامدة بعد ساعات من البحث الحثيث لفرق الغطس التابعة للحماية المدنية بالعاصمة. لتكون الحصيلة خمس وفيات، وغريقين أمكن إنقاذهما وأجليا إلى المستشفى، كما جرى بالموقع ذاته إنقاذ غريق ثامن لم يكن ضمن المجموعة التي قدمت في إطار الرحلة، حيث وقعت هذه الحادثة المنفصلة في حدود الرابعة والنصف زوالا. وتنقّل كل من وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ووالي المدية ونواب برلمانيون عن ولاية المدية ومدير التربية لذات الولاية إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة للإطمئنان على التلميذين الراقدين في الإنعاش. كما حل مدير التعليم العام بوزارة التربية ومدير التربية بالمدية صبيحة أمس إلى عين بوسيف لنقل التعازي وبعدها توجها نحو ابتدائية محمدي محمد للوقوف على امتحانات تقييم المكتسبات ومساعدة زملاء المتوفين على تجاوز هذه المحنة ومواساتهم، خاصة وأنّه كان ثلاثة من المعنيين بهذه الامتحانات ضمن المتوفين فيما يزاول التلميذان الآخران دراستهم بذات الابتدائية في صفّ السنة الرّابعة ابتدائي.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الرحلة منظمة من طرف دار الشباب بعين بوسيف بالتنسيق مع ابتدائية محمدي محمد، ومصالح بلدية عين بوسيف، وأخضع مرافقو التلاميذ إلى التحقيق بمركز الشرطة في حسين داي بالعاصمة، لتحديد المسؤوليات. كما جرى سماع أولياء الضحايا.

قائمة الضحايا:

1 – بن قيدة يونس عبد المطلب 9 سنوات

2 – بن قيدة صهيب 12 سنة

3 – ضرواية علاء الدين 12 سنة

4 – محمودي حمزة 11 سنة

5 – رابحي انس 12 سنة