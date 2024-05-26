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الجزائر
الضحايا كانوا عائدين من مأتم أحد الأقارب

وفاة خمسة من عائلة واحدة في حادث مرور بالمسيلة

الشروق أونلاين
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وفاة خمسة من عائلة واحدة في حادث مرور بالمسيلة
ح.م
صورة من صفحة "طريقي" للدرك الوطني

أدى حادث مرور صبيحة الأحد، إلى وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة في عين الحجل بالمسيلة، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حسب ما علمته “الشروق” من مصالح الحماية المدنية، وذلك إثر اصطدام بين حافلة للنقل المدرسي وسيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 40، وبالضبط في منطقة أولاد علي.
ووفقا لذات الجهات، فإن الحادث الأليم وقع، نتيجة اصطدام عنيف وقوي بين حافلة لنقل التلاميذ تابعة لبلدية عين الحجل وسيارتين سياحيتين، تسبب في وفاة خمسة اشخاص ويتعلق الأمر برب العائلة القاطن في عين الحجل و3 من أبنائه “ولد وبنتان” وحفيدته التي تبلغ من العمر حوالي تسعة أشهر.
وقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية ونقلوا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتحويلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وذكرت مصادر محلية، بأن الضحايا كانوا عائدين من مدينة بوطي السايح المجاورة للقيام بواجب العزاء على إثر وفاة أحد الأقارب هناك، ليلقوا حتفهم في عين المكان في طريق العودة، وذلك إثر هذا الحادث الأليم.
وفي إطار متصل، باشر عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في عين الحجل التابعة لكتيبة الدرك في سيدي عيسى، تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذه الفاجعة التي ألمت بالعائلة، فيما تنقل والي المسيلة نجم الدين طيار، رفقة أعضاء اللجنة الأمنية إلى موقع الحادث والوقوف على مجريات التكفل الصحي بالمصابين، وإعطاء التعليمات اللازمة من أجل التكفل الأمثل بهم إلى غاية خروجهم من الهياكل الاستشفائية.

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