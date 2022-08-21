وفاة داعية إندونيسي أثناء نطق الشهادتين.. ما حقيقة الفيديو؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر داعية إندونيسي توفي أثناء نطق الشهادتين خلال كلمة له في أحد المناسبات. فما صحة ذلك؟

وقالت ‎هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، السبت، إن “ما يتداول مجددا عن لحظة وفاة داعية في إندونيسيا أثناء إلقائه محاضرة غير صحيح”.

وأضافت: “الحقيقة هي أن الداعية الإسلامي، زاكي ميرزا، لم يتوفى بل تعرض لوعكة صحية يوم 19 أبريل 2021 وسقط فاقدا للوعي خلال إلقائه لمحاضرة”.

وتابعت أنه “تم نقله إلى المستشفى في حينها، ونشر الداعية مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام ليطمئن متابعيه”.