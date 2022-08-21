-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

وفاة داعية إندونيسي أثناء نطق الشهادتين.. ما حقيقة الفيديو؟

الشروق أونلاين
  • 177
  • 0
وفاة داعية إندونيسي أثناء نطق الشهادتين.. ما حقيقة الفيديو؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر داعية إندونيسي توفي أثناء نطق الشهادتين خلال كلمة له في أحد المناسبات. فما صحة ذلك؟

وقالت ‎هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، السبت، إن “ما يتداول مجددا عن لحظة وفاة داعية في إندونيسيا أثناء إلقائه محاضرة غير صحيح”.

وأضافت: “الحقيقة هي أن الداعية الإسلامي، زاكي ميرزا، لم يتوفى بل تعرض لوعكة صحية يوم 19 أبريل 2021 وسقط فاقدا للوعي خلال إلقائه لمحاضرة”.

وتابعت أنه “تم نقله إلى المستشفى في حينها، ونشر الداعية مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام ليطمئن متابعيه”.

مقالات ذات صلة
أخرجها الجفاف إلى السطح.. متفجّرات وسفن حربية تحت ثاني أطول أنهار أوروبا

أخرجها الجفاف إلى السطح.. متفجّرات وسفن حربية تحت ثاني أطول أنهار أوروبا

إسبانيا تدفع أغلى فاتورة غاز في تاريخها

إسبانيا تدفع أغلى فاتورة غاز في تاريخها

أوّل ردّ من كوريا الشمالية على خطّة الجارة الجنوبية للسلام

أوّل ردّ من كوريا الشمالية على خطّة الجارة الجنوبية للسلام

ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بـ”جدري القرود” بنسبة 20 بالمئة

ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بـ”جدري القرود” بنسبة 20 بالمئة

نيوزيلندا تجري تغييرات على قواعد الهجرة لجذب العمال

نيوزيلندا تجري تغييرات على قواعد الهجرة لجذب العمال

توقيف دبلوماسيين مغربيين في كولومبيا بعد فضيحة أخلاقية

توقيف دبلوماسيين مغربيين في كولومبيا بعد فضيحة أخلاقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد