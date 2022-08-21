وفاة داعية إندونيسي أثناء نطق الشهادتين.. ما حقيقة الفيديو؟
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر داعية إندونيسي توفي أثناء نطق الشهادتين خلال كلمة له في أحد المناسبات. فما صحة ذلك؟
لحظة وفاة شيخ داعية في أندونيسيا
وهو يقول :
أفضل الذكر لا إله ألا الله …
هنيئاً له هذه الخاتمة ورحمه الله وأسكنه فسيح جناته …
قال رسول الله ﷺ :
( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة )
صححه الشيخ الألباني#يوم_الجمعة #السلطة_الرابعة
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— السلطة الرابعة (@pressALQ8) August 27, 2021
وقالت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، السبت، إن “ما يتداول مجددا عن لحظة وفاة داعية في إندونيسيا أثناء إلقائه محاضرة غير صحيح”.
ما يتداول مجدداً عن لحظة وفاة داعية في إندونيسيا اثناء إلقائه محاضرة غير صحيح.
التفاصيل:https://t.co/34WBDFfuIQ pic.twitter.com/asZrpL0SBh
— هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) August 20, 2022
وأضافت: “الحقيقة هي أن الداعية الإسلامي، زاكي ميرزا، لم يتوفى بل تعرض لوعكة صحية يوم 19 أبريل 2021 وسقط فاقدا للوعي خلال إلقائه لمحاضرة”.
وتابعت أنه “تم نقله إلى المستشفى في حينها، ونشر الداعية مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام ليطمئن متابعيه”.