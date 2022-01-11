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وفاة رئيس البرلمان الأوروبي بسبب مشاكل في جهازه المناعي

الشروق أونلاين
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وفاة رئيس البرلمان الأوروبي بسبب مشاكل في جهازه المناعي
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ديفيد ساسولي

توفي رئيس البرلمان الأوروبي (إيطالي) ديفيد ساسولي، الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عاماً، جراء مشاكل في جهازه المناعي وبعد أسبوعين من خضوعه للعلاج.

وقال متحدث رئيس البرلمان الأوروبي روبرتو كويللو في تغريدة، أنّ ساسولي توفي في الساعة 01:15 بالتوقيت المحلي في المركز المرجعي للأورام بمنطقة أفيانو شمالي إيطاليا، حيث كان يتلقى العلاج منذ نهاية ديسمبر الماضي.

ودخل السياسي الإيطالي ساسولي البرلمان الأوروبي عام 2009 وتقلد رئاسته في 2019.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأوروبي الثلاثاء المقبل جلسة لانتخاب رئيس جديد خلفاً لساسولي.

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