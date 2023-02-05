وفاة رئيس باكستان السابق برويز مشرف في منفاه بالإمارات

توفي، الأحد، الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بمنفاه بدبي، عن عمر ناهز 79 عاما، وبعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت متحدثة باسم السفارة الباكستانية في الإمارات أن الرئيس السابق برويز مشرف توفي اليوم الأحد في دبي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأضافت شازيا سراج المتحدثة باسم قنصلية باكستان في دبي والسفارة في أبوظبي لرويترز “بوسعي تأكيد وفاته هذا الصباح”.

ويذكر أنه في ديسمبر سنة 2019 قضت محكمة باكستانية بالإعدام في حق مشرف غيابيا بعد إدانته بـ”الخيانة العظمى”، حول قراره بتعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في 2007.

وحكم مشرف باكستان لقرابة عشر سنوات بعد استيلائه على السلطة في انقلاب أبيض عام 1999 وأشرف على النمو الاقتصادي السريع للبلاد وحاول نشر القيم الليبرالية في البلد الإسلامي المحافظ.

وحاول تنظيم القاعدة وإسلاميون متشددون قتل مشرف ثلاث مرات على الأقل. وفي عام 2008، أجريت في باكستان أول انتخابات ديمقراطية في 11 عاما وخسر حزب مشرف. وفي مواجهة مساءلة بغرض العزل في البرلمان تنحى مشرف عن الرئاسة وفر إلى لندن.

وعاد مشرف إلى باكستان عام 2013 لخوض الانتخابات البرلمانية لكن صدر قرار بعدم أهليته للترشح وسُمح له بمغادرة البلاد إلى دبي عام 2016.