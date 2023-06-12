وفاة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني

توفي رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الاثنين، في مستشفى ميلانو عن عمر يناهز 86 عامًا، حسبما أكد مكتبه الصحفي.

وعانى برلسكوني من مشاكل صحية عديدة خلال السنوات الأخيرة، حيث خضع لجراحة قلبية كبيرة في عام 2016 مع معاناته من سرطان البروستاتا.

وشغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء في إيطاليا 4 مرات منذ عام 1990، وسط تأثيره القوي على الحياة العامة من خلال إمبراطورتيه في وسائل الإعلام والرياضة.

وتم استبعاده من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 بعد إدانته بتهمة التهرب الضريبي، وتم منعه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية لمدة ست سنوات. ومع ذلك، تم انتخابه في البرلمان الأوروبي في عام 2019.