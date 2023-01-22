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الجزائر

وفاة رجل في ميلة بعد اختناقه بالغاز المنبعث من “طابونة”

الشروق أونلاين
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وفاة رجل في ميلة بعد اختناقه بالغاز المنبعث من “طابونة”
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تحذير من استخدام فرن الطهي للتدفئة

توفي رجل في بلدية عين التين بولاية ميلة مساء الأحد. بعد اختناقه بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من فرن تقليدي للطهي (طابونة).

وقالت مصالح الحماية المدنية في بيان، إنها تدخلت عصر الأحد، لتحويل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.

وحذّرت وزارة الصحة في بيان سابق، من استخدام أجهزة غير مخصّصة لغرض التدفئة، على غرار فرن الطهي (الطابونة). كما أوصت بتهوية المنازل لمدة 10 دقائق يوميا على الأقل، مع عدم سدّ ثغرات الهواء حتى في فصل الشتاء.

وأحادي أكسيد الكربون غاز خانق غير ظاهر، وبدون رائحة. وهو سامّ  جدّا، إذ أنه ينتج عن سوء عملية الاحتراق في أثناء استعمال أي نوع من الطاقة للتدفئة، على غرار غاز البوتان، الغاز طبيعي، أو البروبان.

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