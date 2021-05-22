وفاة رضيع متأثرا بفيروس كورونا بباتنة

توفي، السبت، رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا، متأثرا بإصابة فيروس كورونا، بمصلحة كوفيد 19 الكائنة بالمستشفى الجامعي بن فليس التوهامي بباتنة.

وكان الرضيع من جنس ذكر، قد حوّل لمصلحة الإنعاش منذ حوالي الأسبوعين، عقب اكتشاف فيروس بنسبة متقدمة جاوزت الخمسين بالمائة واقتربت من حدود الخمسة والسبعين في المئة، ما استدعى العناية به، فيما تم اخضاع كافة افراد العائلته، وفتح تحقيق وبائي عقب معلومات أشارت بأن الرضيع كان مر على عيادة الأمومة مريم بوعتورة بحي الشهداء بباتنة، قبيل اكتشاف العدوى.

وكانت معلومات طبية أشارت أن عدد الأطفال والرضع الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بلغ 8 حالات بولاية باتنة قبل أن يتقلص العدد إلى أربعة، لكن هذه هي أول حالة وفاة لرضيع بولاية باتنة والجزائر قاطبة، فيما يشار أن الأطباء يؤكدون أن تمكن العدوى من الأطفال والرضع الأقل من 9 سنوات و13 سنة، يكون في الغالب بسبب تعقيدات تؤثر على المناعة بشكل واسع، مع احتمالات قوية بكمون أمراض أخرى.