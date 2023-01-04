وفاة زوجة داعية شهير بطريقة مأساوية تثير الجدل في مصر
أثارت وفاة زوجة داعية مصري شهير، الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد اتهام المستشفى الذي دخلته لإجراء عملية بالإهمال.
ولا تزال تفاصيل وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي تثير اهتمام متابعيه، خاصة بعد تطور النزاع بين الأخير وإدارة المستشفى.
وبحسب ما نقلت صحف مصرية فقد انقطع الأوكسجين عن زوجة الداعية داخل غرفة العمليات، بعد خروج الطبيب.
الطبيب تركها وشرب سيجارة وشاي
تفاصيل جديدة في وفاة زوجة #عبد_الله_رشدي pic.twitter.com/scIO9RtGxM
— e3lam.com (@E3lam) January 4, 2023
وشدد الداعية في فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب على عقاب كل من تسبب في الاهمال.
وقال: “أنا معايا طفل صغير حرم من أمه وأنا مخي بدء يتعب وبمشي في الشقة وبروح وأجي أبص في الهدوم والجزم بتاعت زوجتي”.
حقك راجع إن شاء الله يا “حبيبتي”https://t.co/R9G7OD2AQN
— عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) January 4, 2023
وأفادت التحريات أن الضحية دخلت المستشفى من أجل عملية إزالة كيس دهني بناء على توصية طبيب جراح من خارج المستشفى.
وأضافت أنه أثناء تواجدها في غرفة العمليات انقطع عنها الأوكسجين مما ترتب عليه فشل رئوي وكبدي وتوقف عضلة القلب.
وتم نقلها إلى العناية المركزة وظلت فيها لمدة 40 يوما إلى أن توفيت، وهو ما أشعل نيران الغضب عبر الشبكات.
هل تفتح الوفاة المأسوية لزوجة عبد الله رشدي ملف الإهمال الطبي في المستشفيات الحكومية والخاصة.
محامي رشدي يتهم مستشفى “نسائم” بالإهمال وبقتل زوجة رشدي بجرعة بنج زائدة ، والمستشفى تطالب رشدي بمليون جنيه.
هل أصبحت صحة المصريين مادة تجارية يتلاعب بها تجار الطب في حماية وزارة الصحة؟
— Ismail Hosny (@IsmailHosny1) January 3, 2023
وحرر المستشفى محضرا بقسم التجمع الخامس منذ أزيد من 20 يوما تتهم الطبيب الجراح أنه المسؤول عن وفاتها.
كذلك، اتهم الشيخ رشدي بالامتناع عن دفع مصاريف المستشفى.
يا الله وين وصلنا ..
طبيب تخدير في غرفة العمليات بيسيب المريضة وبيطلع يشرب شاي ودخان في مصر بأسخف درجات الإهمال واللامبالاة في مصر ووفاة زوجة الدكتور الداعية عبد الله رشدي ، اشي مؤسف جداً جداً
— Diab Mohd 🇵🇸 (@Diabmohd2003) January 3, 2023
في السياق، كشف أحمد مهران محامي الداعية عبد الله رشدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور” أنّه وموكله امتنعا عن الإدلاء بأي تصريحات عن قضية وفاة زوجته.
وأضاف: “اتهمنا المستشفى وإدارته في بلاغ رسمي بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي، وسنكشف الحقيقة قريبا، لأن المستشفى هو من تسبب في وفاتها، و90% من تصريحات مدير المستشفى غير صحيحة”.
هذا ما قاله مدير المستشفى
وقال مدير المستشفى أن الضحية كانت تعاني من مشكلة نسائية، وخضعت للعملية على يد طبيب خاص، كانت تتابع معه حالتها الصحية خارج المستشفى.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن الطبيب الخاص بالحالة حول المريضة للمستشفى لإجراء العملية بإحدى غرف العمليات.
وأكد أن سبب الوفاة طبي ولا يمكن الإفصاح عنه بوسائل الإعلام حفاظا على خصوصية المريض، داعيا لتفادي الاتهام دون دليل.
وأضاف: “مينفعش يتم اتهام دكتور أو مستشفى أو أي حد لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وما يحدث ضدنا تشهير غير مقبول”.
وأردف: “احنا تعاملنا مع الحالة بمنتهى الإنسانية ولم نطلب منه فلوس ولا مرة، الفلوس اللي محطوطة كانت في حق العملية فقط”.
مدير مستشفى نسائم: تكلفة علاج زوجة عبد الله رشدي مليون جنيه.. ولم نطالبه بشيءhttps://t.co/vINjxl7ax0
— جريدة أهل مصر (@ahlmasrnews0) January 3, 2023