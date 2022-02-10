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رياضة

وفاة “زيفوتكو” أيقونة فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو

الشروق الرياضي
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وفاة “زيفوتكو” أيقونة فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو
زيفوتكو مُرتديا لباس فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو، وحاملا كأس إفريقيا للأندية البطلة

غادر أسطورة التدريب البولوني ستيفان زيفوتكو، الخميس، هذا العالم، عن عمر يُناهز 102 سنة. كما جاء في بيان لإدارة نادي شبيبة القبائل.

وسبق للتقني زيفوتكو أن اشتغل في منصب مدرب مساعد، في العارضة الفنية لِفريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو، ما بين 1977 و1990.

وحقّق زيفوتكو نجاحا مُدوّيا مع فريق “جات”، حيث ساهم بِقسط وافر في إحراز النادي لِسبعة ألقاب خاصّة بِالبطولة الوطنية، وكأس الجمهورية، وكأسَين في رابطة أبطال إفريقيا (كأس إفريقيا للأندية البطلة بِالصّيغة القديمة). في فترة عرفت تألّق لاعبين تحت إمرته رفقة المدرب الرئيس محي الدين خالف: مثل الحارس مراد عمارة والمدافعَين صالح العرباس وفريد بوزار ومتوسط الميدان علي فرقاني وصانع الألعاب إلياس بحبوح والمهاجمَين جمال مناد وناصر بوعيش.

ويُعدّ البولوني ستيفان زيفوتكو واحدا من خيرة التقنيين الأجانب الذين اشتغلوا في حقل البطولة الوطنية، وأحد ثمار سياسة “الإصلاح الرياضي” التي انتهجها الرّئيس الرّاحل الهواري بومدين في مطلع النصف الثاني من عقد السبعينيات.

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التعليقات
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  • t ouzou

    الرحمة لروحك يا من زرع البسمة على وجوه عاشقي ومحبي الشبية لمدة 14 سنة .

    0
  • amremmu

    1977 ; 1978 ; 1979 ; 1980 ... يوم كان الليل يزاحم النهار .. يوم كانت مدننا نشيطة الى ما بعد منتصف الليل .. يوم كانت الملاعب فرجة وفرجة .. ويوم لا وجود في المدرجات للمنحرفين ومتعاطي المخدرات والمغامرين والسراق والبلطجة ... أي يوم أمكن الدخول اليها مع الأخ والأب ... الخ يوم كانت البشاشة ظاهرة على الوجوه رغم الامكانيات المحدودة .. يوم كان الدينار بشواربه .. يوم كانت الأخلاق والقيم والانضباط ... هي السلع الأكثر رواجا في أسواقنا .... آآآآآهههه يا أيام

    2

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