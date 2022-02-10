وفاة “زيفوتكو” أيقونة فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو

غادر أسطورة التدريب البولوني ستيفان زيفوتكو، الخميس، هذا العالم، عن عمر يُناهز 102 سنة. كما جاء في بيان لإدارة نادي شبيبة القبائل.

وسبق للتقني زيفوتكو أن اشتغل في منصب مدرب مساعد، في العارضة الفنية لِفريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو، ما بين 1977 و1990.

وحقّق زيفوتكو نجاحا مُدوّيا مع فريق “جات”، حيث ساهم بِقسط وافر في إحراز النادي لِسبعة ألقاب خاصّة بِالبطولة الوطنية، وكأس الجمهورية، وكأسَين في رابطة أبطال إفريقيا (كأس إفريقيا للأندية البطلة بِالصّيغة القديمة). في فترة عرفت تألّق لاعبين تحت إمرته رفقة المدرب الرئيس محي الدين خالف: مثل الحارس مراد عمارة والمدافعَين صالح العرباس وفريد بوزار ومتوسط الميدان علي فرقاني وصانع الألعاب إلياس بحبوح والمهاجمَين جمال مناد وناصر بوعيش.

ويُعدّ البولوني ستيفان زيفوتكو واحدا من خيرة التقنيين الأجانب الذين اشتغلوا في حقل البطولة الوطنية، وأحد ثمار سياسة “الإصلاح الرياضي” التي انتهجها الرّئيس الرّاحل الهواري بومدين في مطلع النصف الثاني من عقد السبعينيات.