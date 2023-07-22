وفاة ستة أشخاص غرقا بشواطئ مستغانم وعين تموشنت

جمعة مأساوية على رواد البحر

قضى ستة أشخاص غرقا، بشواطئ مستغانم وعين تموشنت الجمعة، فعلى مقربة من شاطئ صابلات الذي يشهد تدفق آلاف الزوار بفعل ما يتوفر عليه من مرافق سياحية ومناظر خلابة، تمّ تسجيل غرق شاب في مقتبل العمر لا يزيد عمره عن 22 سنة ينحدر من ولاية سعيدة، وبمحاذاة شاطئ المطربة بالجهة الشرقية لمدينة مستغانم، وقع ضحية الأمواج طفل في الـ 13 من العمر، ينحدر من ولاية غليزان، وداخل حوض الميناء الصغير بإقليم دائرة سيدي لخضر شرقا، بمنطقة تمنع بها السباحة، تم انتشال طفل في 14 من العمر ينحدر من أحد دواوير بلدية سيدي علي، وبشاطئ المطربة خارج أوقات عمل أعوان الحماية سجل غرق رجل في الأربعين من العمر، ينحدر من مدينة مستغانم تم انتشاله ليلا من قبل مواطنين وإحضاره إلى مركز الحماية المدنية، وبخصوص الضحية الخامس، فهو غريق مفقود لا تزال الأبحاث جارية عنه إلى حد الساعة، يبلغ من العمر 18 سنة ينحدر من ولاية الشلف.

كما سجلت ذات المصالح خلال يوم الجمعة 226 تدخل، على مستوى الشواطئ المحروسة الـ 45 تمكنت معها فرقها من إنقاذ 174 شخص من غرق حقيقي، كما تم إسعاف بعين المكان 19 شخصا وتحويل 30 آخرين صوب المراكز الصحية للتكفل بهم.

يحدث هذا في ظرف يسجل فيه توافد قياسي على شواطئ ولاية مستغانم بالتزامن مع استمرار موجة الحرارة التي تجتاح البلاد، لترتفع جراء ذلك حصيلة غرقى البحر بالولاية منذ افتتاح موسم الاصطياف إلى 11 غريقا جلهم وقعوا بالمناطق غير المحروسة، وينحدر السواد الأعظم منهم من الولايات الداخلية المجاورة، فيما توجه مصالح الحماية المدنية نداءاتها لكل المصطفين وهواة الاستجمام والسباحة بضرورة توخي الحذر وتلافي التوافد على المناطق والشواطئ غير المسموحة للسباحة.

وفي سياق مآسي البحر دائما، تدخلت مصالح الحماية المدنية، الجمعة، من أجل إنقاذ شخص من الغرق بالمنطقة الصخرية غير المحروسة المسماة “لقيتار” بالجهة الشرقية لشاطئ سبيعات، حيث تم إسعافه ونقله إلى مركز الاستعجالات بالعامرية، وبعد معاينته من طرف الطبيب تبين أنه متوفى ليتم نقله لمصلحة حفظ الجثث بذات البلدية، الضحية يبلغ من العمر 18 سنة ينحدر من ولاية تلمسان. مصالح الحماية المدنية سبق لها أن حذرت المصطافين عبر الولايات الساحلية من المجازفة والسباحة في الشواطئ غير المحروسة، التي تتسبب في هلاك العشرات من المغامرين سنويا.