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الجزائر

وفاة سفير الجزائر برومانيا

الشروق أونلاين
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وفاة سفير الجزائر برومانيا
ح.م
سفارة الجزائر برومانيا

توفي، الثلاثاء، سفير الجزائر برومانيا، مناد حباك حسب ما كشفته السفارة الجزائرية في إيطاليا.

وقدمت سفارة الجزائر لدى ايطاليا تعازيها في وفاة السفير مناد حباك وجاء في نص التعزية التي قدمها السفير عبد الكريم طواهرية وكافة أعضاء السفارة.

“يتقدم السفير عبد الكريم طواهرية وكافة أعضاء السفارة بأحر التعازي والمواساة القلبية لعائلة المرحوم مناد حباك، سفير الجزائر ببوخارست، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

وللتذكير  ففي نوفمبر 2021، وافقت الحكومة الرومانية على اعتماد مناد حباك، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى رومانيا.

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