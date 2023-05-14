وفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر

عن عمر يناهز 68 عاما

توفي سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر بيلي ماسيتلا بعد معاناة مع المرض، حسب ما أكدته وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بلاده هذا الأحد.

وقالت الوزيرة ناليدي باندور إن جنوب إفريقيا فقدت بوفاة السفير البالغ من العمر 68 عاما، “دبلوماسيا ذا خبرة، ومؤمنًا راسخًا بالمُثل والأهداف العليا للوحدة الإفريقية”.

وشغل السفير الراحل قبل تعيينه في الجزائر، عدّة مناصب دبلوماسية وأمنية في بلاده، حيث ترأس المخابرات الوطنية بين 2004 و2005.

وسلّم ماسيتلا أوراق اعتماده بصفته سفيرا لجنوب إفريقيا لدى الجزائر في شهر جويلية من العام الماضي 2022.