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عن عمر يناهز 68 عاما

وفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر

الشروق أونلاين
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وفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر
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السفير الراحل بيلي ماسيتلا

توفي سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر بيلي ماسيتلا بعد معاناة مع المرض، حسب ما أكدته وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بلاده هذا الأحد.

وقالت الوزيرة ناليدي باندور إن جنوب إفريقيا فقدت بوفاة السفير البالغ من العمر 68 عاما، “دبلوماسيا ذا خبرة، ومؤمنًا راسخًا بالمُثل والأهداف العليا للوحدة الإفريقية”.

وشغل السفير الراحل قبل تعيينه في الجزائر، عدّة مناصب دبلوماسية وأمنية في بلاده، حيث ترأس المخابرات الوطنية بين 2004 و2005.

وسلّم ماسيتلا أوراق اعتماده بصفته سفيرا لجنوب إفريقيا لدى الجزائر في شهر جويلية من العام الماضي 2022.

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