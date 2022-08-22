وفاة سيدة وإصابة أكثر من 60 شخصا بتسمم غذائي جماعي بخنشلة

المصابون كانوا ضمن المدعوين لحفل زفاف ببوحمامة

أعلنت عصر الأحد، مصالح الاستعجالات الطبية، بكل من مستشفى بوحمامة، وعبد المجيد حيحي، بقايس غرب ولاية خنشلة، حالة طوارئ قصوى بعد استقبالها لأزيد من 60 شخصا كانوا يعانون من أعراض الإصابة بتسمم غذائي حاد.

المصابون الذين توافدوا على مصلحتي الاستعجالات الطبية بالبلديتين، من الجنسين ومن أعمار مختلفة، أغلبهم ينحدرون من بلديات منطقة بوحمامة، ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي، المتمثلة في ارتفاع درجة حرارة الجسم، المصحوبة بالتقيؤ والإسهال الحاد وآلام في البطن.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن المصابين كانوا من ضمن المدعوين في حفل زفاف، أقيم ليلة الأحد عند إحدى العائلات ببلدية بوحمامة، أين تناولوا وجبة العشاء في وليمة جماعية، قبل أن يتفاجأوا في اليوم الموالي من الحفل بإصابتهم بآلام حادة على مستوي البطن، مصحوبة بالإسهال والتقيؤ، مع إصابة بعضهم بحالات إغماء، ما استدعى نقلهم على جناح السرعة إلى مصالح الاستعجالات الطبية، أين تم وضع بعضهم تحت الرعاية الطبية، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، لسيدة تبلغ من العمر 54 سنة، كانت بين المصابين، وتم استقبالها في حالة صحية حرجة على مستوى مستشفى بوحمامة.

وفور إخطار الجهات المعنية بحادثة التسمم التي تسببت في وفاة الضحية، باشرت مصالح مديرية الصحة بالولاية تحقيقا لمعرفة أسباب هذا التسمم الجماعي، فيما أمر وكيل الجمهورية الجهات الأمنية المختصّة إقليميا بفتح تحقيق معمّق في القضية من اجل معرفة أسباب هذا التسمم الغذائي الجماعي، وتحديد المسؤوليات، فيما تم تشكيل لجنة صحية مشتركة من مختلف الهيئات على مستوى الولاية لمتابعة الوضع، خاصة وأن بعض المصابين لازالوا يخضعون للعلاج بالمستشفى.