وفاة شابة بطلق ناري خلال عرس بتيزي وزو

إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في الحادثة

تستمر الاحتفالات باستعمال البارود في الأعراس، في صنع مآسي العائلات والقرى بولاية تيزي وزو، حيث زادت ظاهرة إطلاق البارود في الأفراح منذ استرجاع المواطنين بنادق الصيد المصادرة من قبل مصالح الأمن خلال العشرية السوداء، لتحول الأفراح إلى جنائز في لحظات طيش مرفقة بجهل استعمال السلاح وسط الأفراد. وكانت قرية آيت مصباح ببني دوالة مسرحا لجريمة حولت عرسا إلى مأتم بعد مقتل شابة على يد جار في عرس جار آخر.

وطالب ممثلون عن المجتمع المدني بولاية تيزي وزو، السلطات المعنية بالتدخل ومنع استعمال البارود وإطلاق النار في الإعراس، بعدما أحصت الولاية حالات عدة لوفيات في الإعراس والأفراح التي يطلق فيها الأهالي البارود تعبيرا على فرحتهم، وان كانت الجرائم غير مقصودة أو عمدية، إلا أنها حصدت الأرواح وقادت الفاعلين إلى وراء القضبان، في حين حولت الأفراح إلى جراح يعجز الوقت عن علاجها.

وقد عادت الدعوة إلى تجريم استعمال البارود في الأعراس، إلى الواجهة بعد الفاجعة التي اهتزت على وقعها قرية آيت مصباح ببني دوالة جنوب ولاية تيزي وزو، حين تحول العرس الذي لم شمل القرية بعد انقطاع دام أشهرا بسبب جائحة كورونا، إلى مأتم لشابة في الـ27 من العمر، حيث أفادت مصادر محلية بأن أحد الجيران أراد مشاركة جاره في الفرح وقام بإطلاق عيارات نارية من بندقية صيد، إلا أنه أصاب إحدى الحاضرات وأرداها قتيلة، وأصيب 3 أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على أثرها إلى مستشفى “محمد النذير” الجامعي قصد تلقي الإسعافات اللازمة، في حين اقتيد مطلق النار إلى مقر الدرك الوطني قصد التحقيق في الحادثة، وقد شيعت جنازة الضحية، الأحد، في المنطقة، التي اهتزت على وقع الحادث.

ولمنع سقوط المزيد من الأرواح طالب المعنيون مصالح الأمن وحتى لجان القرى والأعراش بالتدخل ومنع إطلاق البارود في الأعراس، حيث يكون الأمر خطرا للقيام بالأمر وسط الحضور ودون ادني وقاية، حيث عرفت الولاية حوادث مماثلة في مناطق متفرقة خلال السنوات الأخيرة، ورغم الأصوات المنادية بحضر هذه التصرفات، إلا أنه لا حياة لمن تنادي.