وفاة شاب في الــ20 في انقلاب شاحنة قرب ورشة بناء بقسنطينة

أسفر حادث مرور خطير وقع يوم الخميس بقسنطينة، عن وفاة شاب في الـ20 من العمر، بعد انقلاب شاحنة قرب ورشة بناء ببلدية حامة بوزيان في قسنطينة.

وقالت مصالح الحماية المدنية، إن شاحنة من نوع “دامبير” انحرفت وانقلبت منتصف نهار الخميس، على عاملين في ورشة بناء القاعة متعددة الرياضات ببلدية حامة بوزيان.

الحادث أسفر عن وفاة الضحية، بعد تعرّضه لعدّة إصابات بليغة في الرأس. ما تسبب له في نزيف خارجي.

كما خلّف الحادث إصابة رجل في الـ 64 بآلام على مستوى الكتفين، حيث تم إسعافه ونقله لمستوصف حامة بوزيان، تضيف ذات المصالح.