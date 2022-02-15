وفاة شاب في انفجار قارورة غاز داخل مستودع بوهران

الحادث خلف حالة ذعر وسط السكان:

اهتز حي مرفال مع الساعات الأولى لنهار الثلاثاء، على وقع انفجار قارورة غاز على مستوى مستودع يتواجد أسفل مسكن عائلي، نتج عنه حريق مهول أودى بحياة شاب، وتسبب في إصابة آخر بجروح، وتسبب الانفجار في سقوط جدران البيت واحتراق سيارتين كانتا داخل المستودع الذي يعتمد عليه صاحبه في مجال ميكانيك السيارات.

وقد تركت هذه الحادثة حالة صدمة كبيرة لدى السكان الذين ظنوا أن الأمر يتعلق بزلزال هز المنطقة برمتها، حيث خرج السكان رجالا ونساء وأطفالا حفاة طلبا للنجاة، بينما أصيب العديد منهم بحالات إغماء، وتم تقديم الإسعافات لهم بعين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية التي تدخلت في الوقت المناسب لإطفاء النيران قبل امتدادها للسكنات المجاورة.

وحسب الأخبار المستقاة من مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بحي المجاهد بلعلوي محمد بمرفال في حدود السابعة صباحا، عندما أراد أحد ساكني المنزل إشعال النور داخل المستودع، غير أن تسرب الغاز من القارورة انتهى بنسف المكان عن آخره، واشتعال النيران في مركبتين كانتا بالداخل، وعلى الفور تم تدخل بعض الجيران من أجل مساعدة العالقين، غير أنه بعد البحث عن الضحية الأول عثر عليه متفحما، ولحسن الحظ تم إنقاذ شقيق الضحية الذي يبلغ من العمر 35 سنة، وتحويله على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات الطبية بحي بلاطو، بعد تعرضه لحروق سطحية على مستوى أطراف جسده، بينما حولت جثة الضحية البالغ من العمر 38 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث.

وقد تنقل والي وهران رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى عين المكان للاطلاع على حجم الكارثة التي خلفها الانفجار، وتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد، وقد تم فتح تحقيق من طرف الشرطة العلمية من أجل معرفة الأسباب التي ساهمت في وقوع هذا الانفجار المأساوي.