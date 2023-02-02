-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وفاة شاب في تيارت بسبب الغاز المنبعث من “طابونة”

الشروق أونلاين
  • 204
  • 0
وفاة شاب في تيارت بسبب الغاز المنبعث من “طابونة”
ح.م
مكان الحادث

توفي شاب في الـ24 من العمر بمنزله العائلي في تيارت، بعد اختناقه بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من فرن تقليدي من النوع المسمى “الطابونة”.

وتدخل أفراد الحماية المدنية في حدود الساعة الثالثة 15:08 من زوال يوم الخميس، بعد تلقّيهم نداء عن حالة اختناق بقرية عين مصباح في بلدية ودائرة تيارت.

ودعت ذات المصالح في بيان، لرفع درجة الحيطة و الحذر من حوادث الاختناقات. وحثّت على الاستعمال السليم لمختلف وسائل التدفئة، وعدم استعمال مواقد غير مطابقة للمعايير الأمنية.

وسبق لوزارة الصحة أن حذّرت في بيان، من استخدام أجهزة غير مخصّصة لغرض التدفئة، على غرار فرن الطهي (الطابونة). كما أوصت بتهوية المنازل لمدة 10 دقائق يوميا على الأقل، مع عدم سدّ ثغرات الهواء حتى في فصل الشتاء.

مقالات ذات صلة
نظام معلوماتي لتسيير السكنات الوظيفية بقطاع التربية

نظام معلوماتي لتسيير السكنات الوظيفية بقطاع التربية

30 متعاملا بكاليفورنيا للإستفادة من التجربة الأمريكية في قطاع الفلاحة

30 متعاملا بكاليفورنيا للإستفادة من التجربة الأمريكية في قطاع الفلاحة

الجزائر تؤكد: العلاقات مع تونس استراتيجية ونموذجية مستقبلا

الجزائر تؤكد: العلاقات مع تونس استراتيجية ونموذجية مستقبلا

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023

الجلطة الدماغية تقتل نحو 20 ألف جزائري سنويا

الجلطة الدماغية تقتل نحو 20 ألف جزائري سنويا

هذا ما ورد في تقرير جديد لصندوق النقد الدولي حول الجزائر

هذا ما ورد في تقرير جديد لصندوق النقد الدولي حول الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد