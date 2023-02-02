وفاة شاب في تيارت بسبب الغاز المنبعث من “طابونة”

توفي شاب في الـ24 من العمر بمنزله العائلي في تيارت، بعد اختناقه بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من فرن تقليدي من النوع المسمى “الطابونة”.

وتدخل أفراد الحماية المدنية في حدود الساعة الثالثة 15:08 من زوال يوم الخميس، بعد تلقّيهم نداء عن حالة اختناق بقرية عين مصباح في بلدية ودائرة تيارت.

ودعت ذات المصالح في بيان، لرفع درجة الحيطة و الحذر من حوادث الاختناقات. وحثّت على الاستعمال السليم لمختلف وسائل التدفئة، وعدم استعمال مواقد غير مطابقة للمعايير الأمنية.

وسبق لوزارة الصحة أن حذّرت في بيان، من استخدام أجهزة غير مخصّصة لغرض التدفئة، على غرار فرن الطهي (الطابونة). كما أوصت بتهوية المنازل لمدة 10 دقائق يوميا على الأقل، مع عدم سدّ ثغرات الهواء حتى في فصل الشتاء.