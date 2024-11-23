وفاة شاب وإصابة اثنين في حريق داخل مصعد بوهران

كانوا بصدد نقل محرك دراجة إلى الطابق السابع

عاش، مساء الجمعة الماضية، حي 2500 مسكن لاسيرا بوادي تليلات، لحظات عصيبة إثر الحادث المأساوي الذي راح ضحيته شاب في عمر الزهور، وإصابة صديقيه، بعد انفجار محرك دراجة نارية واشتعال النيران داخل مصعد عمارة، الحادث خلّف حالة هلع وذعر في نفوس السكان، لاسيما أن الضحايا شباب، كانوا يحاولون نقل محرك دراجة نارية إلى الطابق السابع، من أجل تصليحه على يد صديقهم الميكانيكي، لكن القدر كان أسرع، واندلعت النيران والأصدقاء الثلاثة داخل المصعد.

عصام ، بوعامر وعبد المجيد أصدقاء جمعتهم ذكريات الطفولة بالأحياء الشعبية بوهران، إلى أن تم إعادة إسكانهم في القطب السكني لاسيرا بوادي تليلات، عصام، 19 سنة، تلميذ نجيب هو الابن الأكبر في عائلته، أراد مساعدة صديقه مجيد في نقل محرك الدراجة النارية إلى الطابق السابع، الذي يسكن فيه بوعامر الشاب الذي يتقن أمور تصليح وصيانة محركات الدراجات النارية، وما هي سوى لحظات حتى وقعت الفاجعة، فما إن أغلقت بوابة المصعد وبدأ في الصعود، اندلعت أولى شرارات النار، بحكم أن أحد الضحايا كان يدخن، وبالاحتكاك مع قطرات البنزين التي كانت تسيل من المحرك، وقع الانفجار المدوي، والذي راح ضحيته عصام الذي كان مقبلا على اجتياز شهادة البكالوريا هذه السنة، بينما صديقاه لازالا يصارعان من أجل البقاء على قيد الحياة على مستوى مصلحة الحروق بالمستشفى .

التقينا بصديق الراحل عصام المدعو “سفير هواري”، تحدث إلينا وقلبه يعتصر ألما وحزنا على فقدان أعز صديق، حيث صرح قائلا: “صراحة لحد الساعة، لازلت لم أستوعب خبر رحيل عصام صديقي للأبد، وبأي طريقة، لا يختلف اثنان على تعداد صفات عصام، فهو شاب طموح مهذب، ومجتهد في دراسته، كان يقول لي في جلساتنا الأخوية، حلمي الوحيد أن أنجح في دراستي لأخفف على والديّ وأحسّن حياتهما، وأكرّمهما برحلة الحج، إن شاء الله، كان حريصا على التحضير الجيّد للموعد الحاسم من أجل اجتياز شهادة البكالوريا، لكن للأسف، ذهب عصام للأبد ولم يحقق حلمه”… وعن تفاصيل الحادث، ذكر المتحدث، أنه شاهد الثلاثة لحظات قبل وقوع الحادثة، وهم مجتمعون حول محرك دراجة نارية، حيث اقترح مجيد نقل المحرك إلى الطابق السابع من أجل تصليحه، بالتعاون مع بوعامر، بينما عصام لم يكن سوى مساعدا في نقل المحرك، غير أن مشيئة الرحمن كتبت أن يرحل هو الأول تاركا خلفه أحلاما وآمالا كثيرة.

من جهتها، مصالح الحماية المدنية، أفادت في بيان لها تسلمت “الشروق” نسخة منه، أن الحادث وقع في حدود العاشرة ليلا، عندما تلقت خلية النجدة اتصالا يتحدث عن حريق شبّ داخل مصعد العمارة إيلو 15 بحي لاسيرا بوادي تليلات، في عمارة متكونة من 09 طوابق، وقد تم نقل، للأسف، جثة شاب في الـ19 سنة متفحمة، بينما تم تحويل رفيقيه إلى المستشفى لتلقي العلاج .