وفاة شخصين ردما تحت التراب في انهيار أرضي بالبويرة

سجلت مصالح الحماية المدنية بسور الغزلان، نهار الجمعة، حادث انهيار للتراب على شخصين لقيا مصرعهما تحت الردم ، حيث تم انتشال جثتيهما وتحويلهما إلى مستشفى المدينة.

واستنادا إلى ذات المصالح فإن الحادث تم تسجيله في مزرعة منصوري بمدينة سور الغزلان، أين تم تسجيل انهيار للتراب على شخصين كانا بصدد القيام بأشغال في مستوى مشروع إنجاز شبكة للصرف الصحي عبر نفق طويل بعلو يقارب 3 أمتار بالمنطقة، ليقوم أعوان الحماية المدنية بانتشال الجثة الأولى وهي تعود لشخص 47 سنة، ينحدر من بلدية سور الغزلان حسب مصادر محلية، فيما تم انتشال الجثة الثانية فيما بعد وهي تعود لشخص يبلغ من العمر 33 سنة ينحدر من بلدية جواب بالمدية، حيث تم تحويل الجثتين إلى مستشفى سور الغزلان، مع فتح المصالح المختصة لتحقيق حول ظروف وقوع الحادث والأشغال التي تزامنت مع عطلة العيد مع انعدام أدنى شروط الأمان والسلامة خلال الأشغال.