وفاة شخصين في انهيار بشاطئ صخري بعين تيموشنت (صور)

توفي شخصان وأصيب اثنان أخرين في انهيار صخري بين شاطىء السبيعات والمنطقة الصخرية لاغيتار بلدية المساعد ولاية عين تيموشنت.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن اسعافاتها تدخلت ليلة أمس من أجل حادث انهيار صخري بالمكان المسمى البير بين شاطىء السبيعات والمنطقة الصخرية لاغيتار بلدية المساعد ولاية عين تيموشنت.

وأضاف البيان “خلف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 36 و 14 سنة وإصابة إثنين آخرين يبلغان من العمر 28 و 30 سنة تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث”.