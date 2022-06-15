وفاة شخصين في حرائق بولاية سكيكدة (فيديو)

توفي شخصان في حرائق شهدتها ولاية سكيكدة الثلاثاء، مست مناطق متفرقة على غرار منطقة بولقرود، بيسي ومزرعة بوكرمة اسماعيل بدائرة رمضان جمال، بوقاعة، دم البقرات وقرية أحمد سالم.

وحسب بيان لولاية سكيكدة: سجلت ولاية سكيكدة نهار أمس الثلاثاء 14 جوان 2022،عدة حرائق في مناطق متفرقة على غرار منطقة بولقرود بدائرة سكيكدة ، بيسي و مزرعة بوكرمة اسماعيل بدائرة رمضان جمال ، بوقاعة بدائرة الحدائق ، دم البقرات بدائرة بن عزوز، ، قرية احمد سالم بدائرة تمالوس، وعلى اثر ذلك.

وأضاف: خلفت هذه الحرائق وللأسف وفاة ضحيتين من جنس ذكر برمضان جمال و بيسي بعزابة، إلى جانب إحتراق مساحات شاسعة من الاشجار المثمرة و الغابية.

وأوضح: تنقلت مساء الثلاثاء، والي الولاية السيدة حورية مداحي رفقة السادة أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، المفتش العام للولاية الى المكان المسمى حي بولقرود ببلدية ودائرة سكيكدة، للوقوف على عملية اخماد الحريق بتسخير كل الامكانات المادية والبشرية.

وأضاف: حيث تم اعلام السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من طرف السيدة الوالي، بالوضعية العامة، أين وجه بدوره تعليمات مباشرة للسيد المدير العام للحماية المدنية من أجل اسراع الفرقة الجوية للحماية المدنية(طائرة مروحية مخصصة لعملية اطفاء النيران)، كدعم للرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، كما تم تسجيل تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي بجميع الوسائل المتاحة.