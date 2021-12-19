وفاة شخصين وإصابة العشرات في احتفالات فوز المنتخب الوطني

كشفت مصالح الحماية المدنية، الأحد، عن وفاة شخصين وإصابة 42 آخرين بجروح، خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني بكأس العرب.

وأفاد بيان للمصالح المعنية “حصيلة تدخل الجهاز الأمني العملياتي للحماية المدنية الخاص بإحتفالات المواطنين عقب فوز المنتخب الوطني لكرة القدم بأكس العرب”.

1– ولاية الجزائر

بلدية المحمدية : الطريق السريع أمام المسجد الأعظم

تصادم تسلسلي لثلاث 03 سيارات خلف 02 جريحين تم إسعفاهما.

حي الموز انقلاب سيارة خلف 02 جريحين تم إسعفاهما.

2- ولاية سطيف

– بلدية سطيف امام محطة الحفلات

(01) شخص متوفي اثر اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية ( شاب يبلغ من العمر 20 سنة .)

بلدية عين ازال امام مقر البلدية

سقوط (01) شخص من شاحنة صغيرة .

3- ولاية غليزان:

بلدية غليزان حي الانتصار نقل (01) شخص متوفي مجهول الهوية العمر حوالي 24 سنة نقل الى مستشفى محمد بوضياف.

-حي الشهيد بن زيان

انحراف دراجة خلف 02 جريحين تم إسعفاهما.

-بلدية واد الجمعة : دوار الفاتحية

اصطدام دراجتين ناريتين خلف 03 جرحي تم إسعافهم.

4-ولاية سكيكدة:

بلدية سكيكدة حي الممرات سقوط 02 شخصين من دراجة نارية تم إسعفاهما.

5- ولاية خنشلة:

بلدية خنشلة وسط المدينة اسعاف 01 شخص مصاب بجروح.

سقوط 01 شخص من دراجة نارية تم إسعافه. اسعاف و نقل 01 شخص مصاب بجروح اثر اسطدام دراجة نارية بعمود كهربائي.

6- ولاية البيض:

بلدية البيض امام مقر الولاية

اسعاف ونقل 08 اشخاص لهم جروح مختلفة

7-ولاية بسكرة:

بلدية طولقة نهج سي الحواس

سقوط مجسم حجري على شخصين في محور الدوران.

بلدية بسكرة ساحة الحرية سقوط شخص من فوق شاحنة صغيرة.

8-ولاية جيجل:

بلدية جيجل : أمام ميناء بوديس انحراف سيارة خلف 09 جرحي تم إسعافهم .

9- ولاية وهران:

بلدية بوسفر: اصطدام دراجة نارية بشحص خلف 01 جريح تم إسعافه

-بلدية وهران : دهس سيارة لشخص خلف 01 جريح تم إسعافه.

10- ولاية أم البواقي:

بلدية عين مليلة: امام مقر المحكمة

نقل شخص (01) في حالة اغماء.

بلدية عين البيضاء قرب ثانوية زيناي.

اصطدام دراجة نارية بسيارة ( جريح (01)، تم إسعافه

بلدية أم البواقي

حي مصطفى بن بولعيد

إسعاف ونقل (01) شخص مجروح اثر انقلاب دراجة نارية

حي شكروبة.

إسعاف ثم نقل (02) شخصين لهما جروح اثر انقلاب سيارة .