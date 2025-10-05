-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حريق محل تجاري بالأغواط

محمد فاسي
  • 290
  • 0
وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حريق محل تجاري بالأغواط
الحماية المدنية الأغواط
جانب من الحريق

تسبب حريق اندلع فجر اليوم الأحد بمحل تجاري لبيع الأفرشة والأغطية بحي أول نوفمبر (المقطع الظهراوي) بولاية الأغواط، في وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، من بينهم امرأة، بصعوبات في التنفس.

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية مدعومة بالمركز المتقدم بالمقدر والوحدات الثانوية لقصر الحيران وسيدي مخلوف عند الساعة 00:24، فور تلقيها البلاغ، حيث باشرت عملية إخماد الحريق الذي شب في محل تجاري تبلغ مساحته نحو 500 متر مربع.

وتم نقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما تم إسعاف المصابين الثلاثة ونقلهم على جناح السرعة إلى المصالح الاستشفائية المحلية لتلقي العلاج اللازم.

وقد تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة، في حين تواصل الفرق عمليات الحراسة الميدانية تحسباً لأي طارئ.

مقالات ذات صلة
بالصور.. الجزائر تتسلم وثيقة تاريخية نادرة من النرويج

بالصور.. الجزائر تتسلم وثيقة تاريخية نادرة من النرويج

الوزير الأول سيفي غريب يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية

الوزير الأول سيفي غريب يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية

قواعد جديدة في البنوك لتقييم الأوراق المالية وعمليات العملة الصعبة

قواعد جديدة في البنوك لتقييم الأوراق المالية وعمليات العملة الصعبة

وزارة البريد تطلق مسابقة لفائدة صناع المحتوى

وزارة البريد تطلق مسابقة لفائدة صناع المحتوى

بريد الجزائر يطلق نظاما تجريبيا جديدا لتوقيت العمل

بريد الجزائر يطلق نظاما تجريبيا جديدا لتوقيت العمل

رابحي يريد جعل الجزائر العاصمة “من أرقى العواصم العالمية”

رابحي يريد جعل الجزائر العاصمة “من أرقى العواصم العالمية”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد