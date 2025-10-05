وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حريق محل تجاري بالأغواط

تسبب حريق اندلع فجر اليوم الأحد بمحل تجاري لبيع الأفرشة والأغطية بحي أول نوفمبر (المقطع الظهراوي) بولاية الأغواط، في وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، من بينهم امرأة، بصعوبات في التنفس.

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية مدعومة بالمركز المتقدم بالمقدر والوحدات الثانوية لقصر الحيران وسيدي مخلوف عند الساعة 00:24، فور تلقيها البلاغ، حيث باشرت عملية إخماد الحريق الذي شب في محل تجاري تبلغ مساحته نحو 500 متر مربع.

وتم نقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما تم إسعاف المصابين الثلاثة ونقلهم على جناح السرعة إلى المصالح الاستشفائية المحلية لتلقي العلاج اللازم.

وقد تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة، في حين تواصل الفرق عمليات الحراسة الميدانية تحسباً لأي طارئ.