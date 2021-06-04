-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين في حادث مرور ببجاية

الشروق أونلاين
  • 99
  • 0
وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين في حادث مرور ببجاية

توفي شخصان وأصيب 17 آخرون في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية ببلدية فناية بولاية بجاية.

وأكد بيان للحماية المدنية، الجمعة، أن وحداتها تدخلت على الساعة التاسعة والنصف على اثر حادث مرور ببلدية فناية دائرة القصر بولاية بجاية.

وأوضح المصدر أن الحادث خلف وفاة شخصين في عين المكان و إصابة 17 شخص أخر أسعفوا ثم نقلو للمستشفى المحلي.

مقالات ذات صلة
لص يبيت في مركز البريد ليسطو على محتوياته!

لص يبيت في مركز البريد ليسطو على محتوياته!

استئناف الرحلات الجوية: هذا هو السعر الجديد لتكاليف الحجر

استئناف الرحلات الجوية: هذا هو السعر الجديد لتكاليف الحجر

الدرك يُوقف أحد مدبري رحلات “الحرقة” بالشلف

الدرك يُوقف أحد مدبري رحلات “الحرقة” بالشلف

نتائج الدكتوراه: بن زيان يصدر توضيحا جديدا

نتائج الدكتوراه: بن زيان يصدر توضيحا جديدا

ترتيب المنتخب الوطني

ترتيب المنتخب الوطني

البليدة: مقتل طفل و18 جريحا في حادث مرور

البليدة: مقتل طفل و18 جريحا في حادث مرور

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد