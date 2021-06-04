وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين في حادث مرور ببجاية
توفي شخصان وأصيب 17 آخرون في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية ببلدية فناية بولاية بجاية.
وأكد بيان للحماية المدنية، الجمعة، أن وحداتها تدخلت على الساعة التاسعة والنصف على اثر حادث مرور ببلدية فناية دائرة القصر بولاية بجاية.
وأوضح المصدر أن الحادث خلف وفاة شخصين في عين المكان و إصابة 17 شخص أخر أسعفوا ثم نقلو للمستشفى المحلي.
تدخلت وحداتنا #بجاية على الساعة 09 و 33 دقيقة على إثر #حادث_مرور يتمثل في إصطدام بين حافلة نقل المسافرين وسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 26 ببلدية فناية الماتن، دائرة القصر، خلف الحادث وفاة 02 شخصين في عين المكان و إصابة 17 شخص أخر أسعفوا ثم نقلو للمستشفى المحلي، العملية متواصلة pic.twitter.com/0nE0uoJMuq
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) June 4, 2021