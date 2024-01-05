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رياضة

وفاة شخص وإصابة 23 فردا في انقلاب حافلة لِمُشجّعين رياضيين

الشروق الرياضي
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وفاة شخص وإصابة 23 فردا في انقلاب حافلة لِمُشجّعين رياضيين
ح.م

توفيّ، الجمعة، شخص وتعرّض 23 فردا آخر لِجروح مُتفاوتة الخطورة، في صفوف أنصار فريق شباب عين تيموشنت.

جاء ذلك بِبلدية قديل بِولاية وهران، بعد انقلاب الحافلة التي استقلّها مُشجّعون لِفريق شباب عين تيموشنت.

وكان الأنصار بِصدد التنقّل إلى ولاية مستغانم، لِمُتابعة مباراة فريقهم شباب عين تيموشنت والمُضيّف وداد مستغانم، في إطار الجولة العاشرة من عمر بطولة القسم الثاني (انتهت بِهدف لِمثله).

ووفقا لِبيان أصدرته الحماية المدنية، فإنه سُجّلت وفاة سائق الحافلة، وتعرّض 23 شخصا آخر لِجروح، يوجد بينهم 9 أفراد في حالة خطيرة. بعد نقلهم على جناح السّرعة إلى المستشفى بِبلدية قديل.

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