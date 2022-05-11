وفاة شرطي دهساً في غليزان.. النيابة العامة تكشف الملابسات

كشفت النيابة العامة بمجلس قضاء غليزان، اليوم الأربعاء، عن ملابسات وفاة الشرطي خديم محمد دهساً بواسطة شاحنة، أثناء القيام بمهامه في تنظيم حركة المرور.

وجاء في بيان نشرته وزارة العدل أن شاحنة اقتربت من الشرطي خديم محمد عندما كان يقوم بتنظيم حركة المرور بمدينة زمورة أين خففت من السرعة، قبل أن يقوم سائق الشاحنة بالزيادة من سرعتها بنية رفض الامتثال لأمر التوقف.

وأوضح ذات المصدر أن الشاحنة دهست الشرطي وسحبته لمسافة طويلة ليسقط بعدها متأثرا بجروحه، أين وافته المنية بالمستشفى

وأشار البيان إلى أن السائق ومرافقيه لاذوا بالفرار إلى أن تدخل المارة وأوقفوا أحدهم، ليقوم بعدها السائق بتسليم نفسه لمصالح الأمن.

بالمقابل يواجه السائق تهم تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وعدم الامتثال لإنذار التوقف والقيادة برخصة غير مطابقة.

من جهته قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع السائق الحبس المؤقت وأمر بوضع مرافقي السائق تحت الرقابة القضائية.