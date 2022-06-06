وفاة صاحبة أشهر وجه لمنتجات الأطفال الأمريكية

توفيت صاحبة أشهر وجه في منتجات الأطفال الأمريكية آن تيرنر كوك عن عمر يناهز 95 عاما.

وكانت السيدة كوك هي الطفلة “غيربر” ذات الحظ الأوفر، حيث فازت في مسابقة وطنية في عام 1928 والتي شهدت منذ ذلك الحين نسخ صورتها على بلايين الأواني من أغذية الأطفال وغيرها من الأشياء التي تباع في جميع أنحاء العالم.

وكانت كوك تبلغ من العمر 4 أشهر عندما رسمت صديقة العائلة، دوروثي هوب سميث، وجهها في رسم بالفحم تم تقديمه في العام 1927 إلى مسابقة كانت “غيربر” تنظمها لحملة تسويقية وطنية لأغذية الأطفال، حيث وقعت لجنة التحكيم “في حب وجه الطفلة” وأصروا على أن تظل كما هي رسما بالفحم.

في عام 1990، وصفت صحيفة نيويورك تايمز الرسم التضيحي للفنانة دوروثي هوب سميث، الرسامة التجارية، بأنه “من بين أكثر شعارات الشركات شهرة في العالم”، حيث أصبح وجه آن كوك شعارا لشركة “غيربر” الشهيرة على مدى 9 عقود، رغم ذلك لم يكن أحد يعرف بأنها صاحبة الصورة في منتجات الأطفال.

استفادت السيدة كوك، التي لم تتلق أية إتاوات مقابل استخدام صورته ، من من مبلغ 5000 دولار على مدار 90 عامًا. هذا المبلغ – تسوية قبلتها من “غيربر” في عام 1951 – جعلها تسدد الدفعة الأولى على منزلها الأول.