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وفاة طالبة بالمسيلة.. تعليق مهام مدير الإقامة الجامعية وفتح تحقيق

الشروق أونلاين
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وفاة طالبة بالمسيلة.. تعليق مهام مدير الإقامة الجامعية وفتح تحقيق

 أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، الثلاثاء، تعليق مهام مدير الإقامة الجامعية بن بوالعيد محمد بالمسيلة، وذلك عقب وفاة طالبة اثر تعرضها لصعقة كهربائية.

وجاء في بيان الديوان “عقب الحادثة الأليمة التي عرفتها الإقامة الجامعية بن بوالعيد محمد بالمسيلة والتي أودت بحياة الطالبة زينبو محمد سالم عبد الله، من الشقيقة الجمهورية العربية الصحراوية، قرر الديوان الوطني للخدمات الجامعية تعليق مهام مدير الإقامة الجامعية إلى غاية إيفاد لجنة تحقيق لتقصي الوقائع وملابسات الحادثة وسيتم على ضوء نتائج التحقيق اتخاذ الإجراءات النهائية”.

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