وفاة طفلة دهسها جرار والدها في تبسة

اهتزت مساء السبت، بلدية العقلة المالحة بولاية تبسة، على وقع حادثة أليمة، اثر وفاة الطفلة “فاطمة.ح”، البالغة من العمر 9 سنوات، والمتمدرسة بالسنة الثالثة ابتدائي، عقب دهسها بجرار فلاحي يقوده والدها البالغ من العمر 50 سنة.

حيثيات الحادث الأليم، الذي أبكى أبناء منطقة العقلة، وخاصة بدوار قارة السوفي، تعود إلى عودة الأب إلى منزله في المساء، على غرار باقي أيام الأسبوع، حيث كانت فاطمة تنتظره بفارغ الصبر لتستلم منه علبة الشوكلاطة وحبات الحلوى، كما عوّدها على ذلك، وبمجرد مشاهدتها لجرار والدها، على بعد أمتار من المنزل، خرجت مهرولة نحو الجرار لتعانق والدها وتستلم منه حاجاتها، لكن والدها ومن شدة التعب، نهرها طالبا منها الابتعاد عن الطريق، لكن فاطمة وببراءة الأطفال، التحقت بالجرار الذي كان يسير ببطء، حيث حاولت الركوب فوق الحديد الواقي لعجلة الصهريج، إلا أن الحديد كان زلجا، فسقطت أمام عجلة الصهريج التي مرت فوق رأسها، وهنا أحس الوالد بأن العجلة مرت فوق مادة صلبة، حيث توقف والتفت إلى جهة العجلة، وعند مشاهدته لابنته بدأ في الصياح والعويل، حتى التحق أفراد الأسرة بمكان الحادث، أين تم الاتصال بعناصر الحماية المدنية، ليتم تحويلها إلى مستشفى بئر العاتر، على متن سيارة الإسعاف، إذ أكد الأطباء وفاتها ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

وقد أمر وكيل الجمهورية، بفتح تحقيق في الحادثة، تزامنا مع الانهيار النفسي للوالد الذي بكى كثير وأبكى كل من كان حاضرا، حيث تم تحويله هو الآخر إلى المستشفى في وضع نفسي متدهور، وقد شهد مساء أول أمس وصباح الأحد توافد العشرات من أقارب العائلة تضامنا معها في محنتها الأليمة ومرت الجنازة ظهر الأحد في أجواء حزينة جدا.