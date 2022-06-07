وفاة طفلة سعودية بعد 10 ساعات من وفاة والدها

توفيت طفلة سعودية حزنا على فراق والدها الذي سبقتها المنية إليه بعشر ساعات لتخلّف حالة من الألم العميق بين أهلها وأقاربها.

ويروي عم الطفلة حلا ذات الـ 11 لـ” العربية نت” الفاجعة، حيث قال إن ابنة أخيه كانت تعيش مع شقيقه الذي يعمل محضر مختبر في أحد مدارس العسير، وذلك بعد وفاة والدتها، حيث تعلقت به تعلقا شديدا وأصبحت ترافقه أينما ذهب.

وقال أحمد العذيقي، إن شقيقه مرض ودخل المستشفى فرافقته ابنته وجلست معه في الغرفة حيث ينام، وعندما تدهورت حالته الصحية أدخل العناية المركزة، فأعيدت حلا إلى البيت مجبرة، ولكن المرض اشتد بوالدها فتوفي.

علمت الطفلة الصغيرة المصابة بالأنيميا بوفاة والدها في صباح اليوم التالي، فانهارت ونقلت إلى المستشفى وما هي إلا عشر ساعات حتى انتقلت إلى جوار ربها .

وأشار عم حلا أن شقيقه وابنته صلي عليهما معا، ونقلا في سيارة واحدة، ودفنا في قبرين متجاورين.