“وفاة طفل أثناء إجراء عملية بتر من دون تخدير”.. ما قصة فيديو بكاء الطبيب؟

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن بكاء طبيب فلسطيني على إثر وفاة طفل من الألم بعدما أجرى له عملية بتر من دون تخدير.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يُظهر رجلا بزي طبي يبكي بينما يحيط به مجموعة من الأشخاص، يصوب بعضهم هواتفهم النقالة نحوه، ثم يظهر رجل آخر يرتدي زي الممرضين ويعانقه.

وقال ناشرو الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام أيضا، إنه لـ”طبيب فلسطيني يبكي بسبب عملية بتر أجراها لطفل من دون تخدير انتهت بوفاته، ‘من شدة الألم'”.

وبحسب تقرير نشره موقع الحرة فإن سبب بكاء الطبيب الظاهر في الفيديو ليس موت طفل، وإنما مقتل زميله الطبيب أيمن صالحة مع أسرته جراء قصف صهيوني في دير البلح، جنوبي مدينة غزة.

ونقل الصحفي في غزة فتحي صباح لموقع “الحرة” عن مصادر إعلامية في دير البلح قولها إن صالحة لم يغادر المستشفى منذ اندلاع الحرب في غزة، وحين قرر التوجه للاطمئنان على عائلته، استهدف القصف منزله.

وأفاد الصحفي بأن مقطع الفيديو صوّر في مستشفى “شهداء الأقصى” أثناء الصلاة على الطبيب.