وفاة طفل بسبب تحدٍ خطير على تيك توك.. ماذا فعل؟

توفي طفل بريطاني بعد مشاركته في تحدٍ خطير على تيك توك، حيث استنشق مزيل عرق الأمر الذي أدى إلى وفاته لاحقا في المستشفى بعد أن فقد القدرة على التنفس.

عُثر على أوليفر جورمان، البالغ من العمر 12 عاما، في غرفة نومه بعد عودته من عطلة إلى منزل العائلة في مانشستر وهو في حالة سيئة، ثم توفي لاحقا في المستشفى، وعثر المحققون على زجاجات مزيل عرق فارغة في غرفته.

وكشف تشريح الجثة أنه توفي نتيجة استنشاق غاز البوتان، وهو مادة دافعة موجودة في العديد من مزيلات العرق البخّاخة.

وأعرب الطبيب الشرعي عن “قلق بالغ” إزاء انتشار ما يُسمى بالتحديات على تيك توك، واتهم المنصة “بنشر هذه التحديات بسعادة غامرة” – مما يجعلها “في متناول” الشباب سريعي التأثر.

كما دعا إلى تحسين ملصقات التحذير وفرض قيود عمرية محتملة على شراء مزيلات العرق البخاخة في أعقاب المأساة.

في هذا السياق، استمعت محكمة جنوب مانشستر للطب الشرعي إلى تفاصيل رحلة العائلة في “ويلز” وعودتهم في عطلة رسمية.

فعندما عادوا، شعر أوليفر بالتعب وذهب إلى غرفة نومه، خلال ذلك، اتصلت به والدته ولكنه لم يجب، فصعدت إلى الطابق العلوي ودخلت غرفته، حيث وجدته فاقدًا للوعي.

وبينما كانت تحاول إيقاظه، سقطت زجاجة فارغة من مُزيل عرق “لينكس” من سريره، حينها لم يكن يتنفس، لذا تم إبلاغ خدمات الطوارئ، وبدأت والدته في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، ثم أعلنت وفاته لاحقا.

أخبرت السيدة جيليسبي لجنة التحقيق أن ابنها انطوائي بعض الشيء، وأنه كان من الواضح أن هناك شيء ما.

وعلمت لجنة التحقيق أن والدته أعربت عن “بعض القلق” من تعرضه للتنمر، بعد أن أسرّ لأخيه الأكبر، ومع ذلك لم تكن هناك تفاصيل محددة، ولا أسماء، ولا شيء ملموس.