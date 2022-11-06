وفاة طفل متأثرا بعضة كلب ضال بالبويرة

مطالب بضرورة محاربة الظاهرة المتفشية بالولاية

توفي طفل يبلغ من العمر 12 سنة متأثرا بعضة كلب تعرض لها الأسبوع الفارط بولاية البويرة، أين رقد بالعناية المركزة بالمستشفى متأثرا بإصابته، وسط مطالب بضرورة محاربة الظاهرة المتفشية بكثرة بالولاية في الآونة الأخيرة. وحسب ما استقيناه من مصادر محلية فإن الطفل ” ج.ز” الذي يدرس بمتوسطة بالبويرة كان قد تعرض لهجمة كلب مسعور أدخلته في حالة غيبوبة، أين مكث بالمستشفى لمدة أسبوع قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته، هذا فيما تعرض طفل آخر 5 سنوات لهجمة كلب آخر ببلدية سور الغزلان كادت أن تكون سببا في وفاته.

وكانت المصالح المختصة بمديرية الصحة لولاية البويرة قد كشفت عن تسجيل ما معدله 250 عضة للحيوانات الضالة وسط الإنسان خلال شهر فقط، مما يستدعي من الجهات المعنية التحرك من أجل محاربة الظاهرة التي تهدد بتسجيل وفيات، وهي حصيلة مرتفعة وبإمكانها أن تتسبب في ظهور حالات لداء الكلب وسط الإنسان المصاب في حالة عدم تطعيمه أو حصوله على العلاج المتوفر بمستشفيات الولاية، مضيفا بأن مصالحه سخرت كل الوسائل لمجابهة الظاهرة عبر توفير العلاج الضروري التحسيس من أخطار الإصابة بعضة حيوان ضال وتداعياته المحتملة.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية البويرة في الآونة الأخيرة باتت تعرف تزايدا لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع، وهو ما أقلق السكان وبعض الجهات التي دعت إلى ضرورة محاربتها بكل جدية لما تسببه من أخطار على الإنسان والحيوان لاسيما أطفال المدارس، حيث سجلت في هذا السياق حالات عديدة لاعتداء الكلاب الضالة على أطفال آخرها طفل صغير بسور الغزلان نجا بأعجوبة من الموت، وطفل آخر يرقد حاليا بالعناية المركزة بمستشفى البويرة، مما يحتم على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الفورية والمستمرة لمحاربة الظاهرة والقضاء عليها بشكل نهائي.