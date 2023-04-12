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وفاة طفل وإصابة 4 آخرين في حادث مرور بوهران

الشروق أونلاين
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وفاة طفل وإصابة 4 آخرين في حادث مرور بوهران

 أفاد بيان لمصالح الحماية المدنية بولاية وهران، الأربعاء، عن وفاة طفل وإصابة 4 آخرين بسبب حادث مرور مميت، ببلدية بوتليليس.

ووقع الحادث وسط مدينة بوتليليس، بعد انحراف شاحنة كانت محملة بالرمل واصطدامها بـ 4 سيارات سياحية، حيث تدخلت مصالح الحماية فور تلقيه نداء النجدة.

وخلف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 15 سنة في عين المكان، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوتليليس.

وسجلت ذات المصالح خلال نفس الحادث، 4 جرحى، 2 من جنس ذكر و2 من جنس أنثى، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و65 سنة، يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة.

وقدمت مصالح الحماية المدنية الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، قبل أن يتم نقلهم إلى العيادة الاستشفائية المتعددة الخدمات ببلدية بوتليليس، حسب البيان.

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