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الجزائر

وفاة طفل وإصابة 9 أشخاص في انفجارين للغاز بسطيف وبوفاريك

الشروق أونلاين
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وفاة طفل وإصابة 9 أشخاص في انفجارين للغاز بسطيف وبوفاريك
ح.م
العمارة التي تعرضت للانفجار ببوفاريك

سجلت كل من ولايتي البليدة وسطيف صبيحة الثلاثاء، انفجارا للغاز مما خلف وفاة طفل وإصابة آخرين بحروق متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان للحماية فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة بوفاريك بالتدعيم من الوحدة الرئيسة للحماية المدنية لولاية البليدة على الساعة 6 و53د من أجل حادث انفجار لغاز المدينة بعمارة R+4 بحي البساتين.

وأوضح المصدر ذاته أن الانفجار خلف 7ضحايا منهم أربعة تعرضوا لحروق من الدرجة الثالثة، بينما أصيب الآخرون باصابات متفاونة الخطورة حيث تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى.

كما تسبب الحادث في تسجيل خسائر مادية معتبرة. يضيف المصدر ذاته.

أما بولاية سطيف فقد تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة بابور صبيحة الثلاثاء على الساعة 08 و24 دقيقة مدعمة بفرق أخرى من وحدة عين الكبيرة وسطيف لحادث انفجار غاز في منزل فردي ريفي بقرية الضعفة بلدية بابور شمال سطيف،

وتسبب الانفجار  حسب الحماية في انهيار كلي للبناية المتكونة من طابق أرضي، مما خلف وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي عامين تم انتشاله من تحت الأنقاض، وإصابة الأم وابتها بحروق بدرجات متفاوتة.

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