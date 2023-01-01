وفاة عائلة كاملة بخنشلة.. الأجهزة الكهرومنزلية تحت مجهر القضاء

أمر وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء خنشلة بفتح تحقيق والتحري حول مدى مطابقة الأجهزة الكهرومنزلية التي تسببت في اختناق عائلة كاملة في ششار.

وأوضح بيان لمجلس قضاء خنشلة، أن وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الواقعة والتحري حول مدى مطابقة الأجهزة الكهرومنزلية التي أدت إلى حالة الإختناق لمعايير وقواعد الأمن والسلامة.

وأضاف: أنه في حدود منتصف النهار من يوم السبت الموافق لتاريخ: 2022/12/31 تلقت مصالح أمن دائرة ششار مكالمة هاتفية من الفرقة الثانوية للحماية المدنية مفادها طلب تدخل من أن أقارب من عائلته المقيمين بشقة بحي 200 مسكن لا يفتحون له الباب رغم طرقه عدة مرات.

وتاعب: وفور تنقلهم إلى عين المكان وجدوا جثث رجل وإمرأتان وطفل يبلغ من العمر 04 سنوات، حيث تم نقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى ششار أين تم تأكيد وفاة الجميع .

وكشف أن وكيل الجمهورية قام بالانتقال وإجراء المعاينات الأولية رفقة عناصر الضبطية القضائية المختصة ومصالح الحماية المدنية لمسكن الضحايا وجتثهم على مستوى مستشفى ششار.

الغاز يُبيد عائلة كاملة بخنشلة

ويوم 31 ديسمبر 2022، لقيت عائلة كاملة متكونة من 4 أشخاص حتفها، بعد اختناقهم بالغاز المتسرب من مدفئة المنزل ببلدية شاشار بخنشلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن وحدات الحماية المدنية لولاية خنشلة تدخلت في حدود الساعة 12 و 00 دقيقة من أجل تحويل جثث 04 أشخاص (01 رجل، 02 إمرأتين و01 طفل).

وأوضح البيان أن الضحايا تسمموا على إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون، المتسرب من مدفئة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة، ببلدية شاشار.