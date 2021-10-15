وفاة عبد الحي نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد

توفي، الجمعة، نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد، وأكبر أبنائه عبد الحي بن بولعيد بعد صراع طويل مع المرض.

وقدم وزير المجاهدين، العيد ربيقة تعازيه في وفاة عبد الحي بن بولعيد أحد أبناء الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد الذي وافته المنية الجمعة.

وقال الوزير في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك “بكثير من الأسى وعميق التأثر بلغني نبأ ما قضى به الله في وفاة أحد أبناء الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد، الفقيد المرحوم عبد الحي بن بولعيد، بعد صراع طويل مع المرض.

وبهذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن اتقدم إلى عائلته الكريمة وذويه وكل رفاقه، بخالص التعزية وأصدق المواساة داعيا الله عز وجل أن يرحمه بكريم رحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه جنة الخلد مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا..إنا لله وإنا إليه راجعون”.